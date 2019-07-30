دوليه

يفتتح المنتخب العراقي المضيف ونظيره اللبناني منافسات النسخة التاسعة من بطولة غرب آسيا عندما يلتقيان في 07:30 مساء اليوم في كربلاء ضمن المجموعة الاولى التي تشهد لقاء آخر في 10:30 مساء بين المنتخبين الفلسطيني واليمني على ملعب كربلاء ايضا.

فيما ستبدأ منافسات المجموعة الثانية التي تضم الازرق والسعودية والبحرين والاردن يوم الاحد المقبل في اربيل. ووفقاً لنظام البطولة فان متصدر المجموعة الاولى سيلتقي متصدر المجموعة الثانية في المباراة النهائية المقررة في كربلاء يوم 14 اغسطس.

من جانب آخر، قال نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم رئيس لجنة المسابقات علي جبار ان بلاده اكملت جميع الاستعدادات للبطولة، موضحا ان اللجان المشرفة على التحضيرات زارت الملعبين وتأكدت من جهوزيتهما بعد انتهاء اعمال الصيانة فيهما إضافة إلى استبدال الثيل في ملعب فرانسوا حريري في اربيل وتهيئة غرف اللاعبين وبقية المرافق.

واضاف ان اللجان المختصة اطلعت كذلك على جهوزية المحافظتين لاستقبال الفرق المشاركة واعمال تهيئة الطرق والفنادق الخاصة بالضيوف وهما فندق البارون في كربلاء وفندق الشيراتون في اربيل فضلا عن بقية الاستعدادات الامنية والامور اللوجستية الاخرى.

وشدد على ان بلاده تريد انجاح البطولة والظهور بها بمستوى عال جدا لانها اول بطولة من نوعها في العراق منذ عشرات السنين.

بدورها، دعت لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب العراقي جميع المؤسسات الحكومية وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية العراقية والاتحادات الرياضية الى نبذ الخلافات والعمل بروح الفريق الواحد لانجاح البطولة واستثمارها بطريقة احترافية لا بطريقة «الفزعة» كما يحصل في البطولات المحلية على حد تعبيرها.

ورأت اللجنة بالبطولة فرصة كبيرة لرفع الحظر عن بقية الملاعب العراقية وبشكل تام ولا سيما ملاعب العاصمة بغداد ولتدعيم الثقة مع الاتحادين الدولي والاسيوي. كما حثت اللجنة على التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية في بغداد من جهة وحكومة الاقليم في اربيل والحكومة المحلية في محافظة كربلاء من جهة اخرى لانجاح البطولة.

