الاخيرة

النجمة الأميركية إيفا لونغوريا تروج للعرض الأول لفيلمها الجديد «Dora and the Lost City of Gold» المستوحي من المسلسل الكرتوني الذي يحمل اسم «دورا»، حول فتاة بنفس الاسم التي أمضت معظم حياتها في استكشاف الغابة مع والديها، وبالتالي لا يوجد شيء يمكن أن يساعدها على الاستعداد للمدرسة الثانوية، وسرعان ما وجدت «دورا» نفسها تقود بوتس ودييغو وسكان الغابة الغامض ومجموعة من المراهقين في مغامرة حية لإنقاذ والديها وحل اللغز المستحيل وراء حضارة الإنكا المفقودة.

ويشارك إيفا لونغوريا البطولة كل من: إيزابيلا مونر، تيمويرا موريسون، بينيشيو ديل تورو.