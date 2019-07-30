الاخيرة

تحتفل سفارة المملكة المغربية لدى دولة الكويت بعيد العرش المجيد الذي يتزامن هذه السنة مع الذكرى العشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على عرش أسلافه الميامين.

والتي تؤرخ بمداد من الفخر والاعتزاز بما تم تحقيقه بالمملكة المغربية من منجزات استراتيجية مهمة وأوراش تنموية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وفق الرؤية الملكية السامية للمشروع التنموي للمملكة.

وبهذه المناسبة، نجدد دائما التنويه بالتزام دولة الكويت الشقيقة بموقفها الثابت والمبدئي ودعمها الدائم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، والإشادة بمستوى العلاقات الأخوية التاريخية المغربية - الكويتية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، بفضل الإرادة السياسية والعزيمة الراسخة لقائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، للدفع بالعلاقات الثنائية إلى المستوى المنشود للتعاون في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة.

وقد تعززت العلاقات بين البلدين بانعقاد أشغال الدورة التاسعة للجنة العليا المغربية - الكويتية المشتركة بالكويت في الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2019، والتي تم خلالها التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مهمة.

و في المجال الثقافي، هناك تعاون وتنسيق بين سفارة المملكة المغربية بالكويت، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، من أجل التحضير لتنظيم أسبوع ثقافي مغربي بالكويت قبل متم السنة الحالية.

كما أننا نتطلع بأمل كبير إلى إعادة فتح خط جوي مباشر بين البلدين في أقرب الآجال، وذلك لدوره الكبير في إنعاش التعاون التجاري والاقتصادي والسياحي بين البلدين الشقيقين.

بقلم : جعفر علج حكيم

سفير المملكة المغربية لدى الكويت