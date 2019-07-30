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قال الفلكي والمؤرخ والعضو الشرفي في جمعية الفلك البريطانية عادل السعدون ان موسم «المرزم» بدأ أمس في الكويت وهو الموسم الحادي عشر من مواسم السنة السهيلية.

وأضاف السعدون في تصريح لـ «كونا» أمس ان موسم «المرزم» يعد آخر مواسم الصيف الحار جدا وبعده يأتي موسم «الكليبين» ويستمر 13 يوما ثم نشوء نجم الذراع الذي يقع في برج الأسد ويعتبر من منازل القمر.

وأوضح أن «المرزم» هو نجم مرافق لنجم «الشعري اليمانية» التي تعد من ألمع النجوم في السماء وتظهر في 5 أغسطس من كل عام وتسمى كذلك «التير» و«الباجس».

وأفاد بأنه بعد ظهور «المرزم» تعتدل درجات الحرارة قليلا إلى أن يظهر النجم «سهيل» وتتخلل أيامه رياح جنوبية تسبب رطوبة في الجو قد تكون مزعجة.

وأشار الى قول العامة «لا دخل المرزم فامل المحزم» وهي كناية عن بدء موسم جني الرطب من النخيل وذلك بشد المحزم على وسط الجسم.

