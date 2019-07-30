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كشفت دراسة علمية جديدة، ما وصفته بـ «كلمة السر»، التي يمكنها أن تجعل الزواج أو العلاقة العاطفية تستمر لفترة طويلة من الزمن. ونشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية تقريرا، حول السر الذي يجعل الأزواج يعيشون سويا لأطول فترة ممكنة أو حتى وفاة أي منهم.

وقالت الصحيفة الأميركية إن «كلمة السر» في استمرار العلاقة الزوجية أو العلاقة العاطفية، هي أن كلا منهما يعيشان منفصلين عن بعضهما البعض.

وأشارت الدراسة إلى أنه كلما كان الزوجان يعيشان منفصلين سواء في غرف منفصلة أو حتى منازل مختلفة فهذا يعزز من العلاقة الزوجية أو العاطفية بينهما ويجعلها أطول عمرا.

وأظهرت الدراسة أنه كلما كان كل طرف في العلاقة الزوجية أو العاطفية يحترم المساحة الخاصة بشريك حياته، في كل نواحيها:

«جغرافية»: متعلقة بالمكان.

«زمنية»: متعلقة بحاجته إلى وقت «خاص» به فعليا.

«مالية»: متعلقة بالحاجة إلى استقلال مادي ومالي لكل منهما.

وقالت «وول ستريت جورنال» إن الأزواج في النصف الثاني من الحياة، ينبغي عليهم أن يعيدوا كتابة «شروط علاقاتهم» سواء أكانت تلك العلاقة زواج أو علاقة عاطفية.

وأوضحت «ينبغي أن تكون شروط تلك العلاقة الجديدة، بها مساحة من الوقت يعيش خلالها الطرفان منفصلين عن بعضهما البعض ويحدد فيها التوقيتات التي يمكن أن يلتقيا فيها، حتى يمنح كل طرف منهما مساحة شخصية واستقلالية للطرف الآخر».

وتشير الدراسة إلى أن ذلك الأمر يمكن أن يقلل من معدل الطلاق بصورة كبيرة، خاصة لمن هم في عمر 55 عاما فما فوق، لأنهم في ذلك الوقت يكون لديهم رغبة في شريك حياة يعيشون معه من دون التشابك في الشؤون المالية أو العلاقات مع الأطفال البالغين أو حتى الخضوع لالتزامات يومية أسرية معقدة.

ونقلت الصحيفة عن سوزان براون، استاذة الاجتماع والمدير المسؤولة عن المركز الوطني لأبحاث الأسرة والزواج في جامعة بولينغ غرين ستيت في ولاية أوهايو الأمريكية:

«تلك الحدود الجديد للعلاقة العاطفية أو علاقة الزواج، يمكنها أن تنجح بصورة كبيرة في تكوين علاقة شراكة طويلة الأمد».

وأشارت براون إلى أنها أجرت دراسة استقصائية شملت نحو ألفي و166 شخصا تبلغ أعمارهم بين 50 إلى 65 عاما، ثلثهم تقريبا استمرت علاقات الزواج والعلاقات العاطفية بينهم، بسبب منح كل طرف منهم مساحة «استقلال» للآخر، وهو ما جعلهم يستمرون في علاقة «طويلة الأمد» من دون الإحساس بانزعاج أو رغبة في التخلص من العلاقة.

