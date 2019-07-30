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نجح العلماء في صناعة عدسة لاصقة روبوتية يتم التحكم بها بواسطة حركات العين الصغيرة، بما فيها طرف مرتين من أجل تكبير وتصغير المشهد. وفي حين أن معظم الروبوتات اللينة يتم التحكم بها يدويا أو من خلال برمجة مسبقة، فإن العدسات اللاصقة هذه تحاكم الإشارات الكهربائية الطبيعية في مقلة عين الإنسان، التي تكون نشطة حتى عندما تكون العين مغلقة (مغمضة). وتمكن العلماء في جامعة سان دييغو من تسخير الإشارة الكهربائية الطبيعية للتحكم بالعدسات.

وتحقق لهم ذلك من خلال قياس الإمكانيات والقدرات الكهربائية للعين، التي تعرف باسم «إشارة العين الكهربائية»، ثم قاموا بصناعة تلك العدسات بطريقة يمكنها الاستجابة لذلك النشاط. وقال قائد فريق البحث في الجامعة شينغكيانغ كاي لمجلة «نيو ساينتست» إنه حتى «إذا كانت العين لا تستطيع رؤية أي شيء، فلا يزال كثير من الناس يستطيعون تحريك مقلات عيونهم وتوليد إشارة العين الكهربائية».

وصنعت العدسة اللاصقة الروبوتية من البوليمرات التي تتوسع عندما يتم توصيلها بتيار كهربائي.

