وطن النهار

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بقصر بيان العامر صباح أمس، الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد.

تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، حيث رحب بضيفته متمنياً لها طيب الإقامة في بلدها الثاني الكويت، ومؤكداً عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الكويت بمملكة البحرين الشقيقة.

كما أعرب النائب الأول خلال اللقاء عن تقديره للجهود التي تبذلها هيئة الثقافة والآثار بمملكة البحرين الشقيقة، في سبيل المحافظة على التراث الوطني والمواقع الأثرية والتاريخية، وهو ما يعكس الوجه المشرق للمملكة، ويعزز من دورها و مكانتها التاريخية بين دول العالم.

حضر اللقاء مدير المسرح الوطني بهيئة البحرين للثقافة والآثار هاني علي جمال، ومدير البرامج الإعلامية والعلاقات العامة أسامة البلهان.

