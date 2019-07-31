وطن النهار

وصل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه أمس الى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لتقديم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه.

ورافق سموه وفد ضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ووزير الصحة الشيخ د. باسل حمود الصباح. وكان في وداع سموه لدى مغادرته على أرض المطار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح وعدد من الشيوخ والوزراء والمستشارين وكبار المسؤولين بالدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء.

