وطن النهار

قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم امس ان التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر يسير بشكل متميز في العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

واضاف السفير الغنيم في تصريح لـ «كونا» عقب اجتماعه مع نائب المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر جيل كاربونيير بمقر اللجنة في مدينة جنيف السويسرية ان الاجتماع قد استهدف الوقوف على نتائج ومخرجات جولة الحوار الاستراتيجي الثانية بين الطرفين التي وضعت خارطة طريق للتعاون المستقبلي للتعاون المشترك.

وأوضح ان الاجتماع قد تناول ايضا الوضع الإنساني في كل من سوريا واليمن وبعض مناطق الصراعات الأخرى مع بحث كيفية ابتكار آليات جديدة للتعامل مع التحديات الإنسانية الناجمة عن تلك الأوضاع.

وقال ان اللقاء تطرق أيضا الى مساهمة الكويت لصالح سورية التي تم التعهد بها امام مؤتمر سورية في شهر مارس الماضي بالعاصمة البلجيكية بروكسل وبحث البرامج التي يمكن ان تساهم في تخفيف معاناة اللاجئين السوريين.

وأكد السفير الغنيم ان اللقاء كان فرصة للوقوف على ما تم إنجازه في ما يتعلق بقرار مجلس الامن الخاص بالمفقودين وكيف يمكن تطبيقه عمليا ووضعه ضمن آليات القانون الدولي الإنساني من خلال بعض اللقاءات والاجتماعات التي تعقد على صعيد المنظمات الدولية في جنيف.

ولفت الى انه بحث مع كاربونيير آخر تطورات قضية المفقودين الكويتيين حيث اعرب عن شكر الكويت للجنة لجهودها المبذولة لمعرفة مصير هؤلاء المفقودين لاسيما تلك التي اسفرت عن اكتشاف مواقع الدفن الأخيرة التي تم العثور عليها في العراق ونتائج فحص موقعة منها بإشرافها في العراق.

وقال ان هناك متابعة حثيثة لنتائج التحليلات والفحص الجيني التي يتم اجراؤها في العراق لعدد من الرفاة حيث قدمت التحليلات ادلة مهمة.

