وطن النهار

أكد محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد اهمية استثمار فترة الصيف في انجاز اعمال الصيانة والتأهيل اللازمة للطرق على امتداد الكويت وبصفة خاصة في محافظة الاحمدي وتحديدا الطرق التي تضررت خلال موسم الامطار السابق، مثمنا الجهود المبذولة من الجهات ذات الاختصاص وعلى رأسها وزارة الاشغال العامة والهيئة العامة للطرق، كاشفا عن اهتمامه الشخصي بالاستعدادات الخاصة بموسم الامطار المقبل في محافظة الاحمدي.

جاء ذلك خلال لقائه مدير ادارة صيانة طرق وشبكات محافظة الاحمدي المهندس عماش عليان الرشيدي ورئيس وحدة الطوارئ المهندس احمد رجا الحباج والمهندس سعد فالح العازمي المراقب بالادارة، حيث اطلع الخالد على مجمل المستجدات والجهود التي تبذلها وزارة الأشغال العامة في مجال الصيانة بمناطق محافظة الاحمدي، خاصة فيما يتعلق بمعالجة الحفر في الطرقات وفق التقنيات الحديثة وازاحة الرمال من الطرق الخارجية والمكشوفة، والاستعدادات من الآن لموسم الامطار المقبل.

من جانبه قال رئيس وحدة الطوارئ بالإدارة المهندس احمد رجا الحباج ان اللقاء تركز على معالجة الحفر بالطرقات عبر سيارة «فيلوسيتي» الجديدة حيث اطلعنا المحافظ على الية عمل السيارة التي عن طريقها يتم معالجة الحفر بجودة عالية وفي وقت قصير لا يتجاوز 3 دقائق، اضافة الى ذلك كان هناك حرص من المحافظ على عدم تكرار ما حدث خلال موسم الامطار السابق، حيث ناقشنا توجيه السيول الى البحر عبر خطة الادارة للتعامل مع موسم الامطار المقبل. وحول اولويات عمل ادارة صيانة طرق وشبكات محافظة الاحمدي قال الحباج ان هناك تركيزاً حاليا على معالجة وصيانة الطرق في جميع مناطق المحافظة، مؤكدا الاستعداد الجيد لموسم الامطار المقبل عبر خطة طوارئ لتفادي ما حدث خلال الموسم الماضي، حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين.

