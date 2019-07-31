وطن النهار

استقبل محافظ مبارك الكبير اللواء متقاعد محمود بوشهري أول من أمس بمكتبه مؤسس فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين الباحث محمد كمال وعدداً من أعضاء الفريق .

وثمن محمد كمال حرص محافظ مبارك الكبير على دعم ومساندة العاملين في مجال العمل التطوعي لاسيما مجال الحفاظ على التراث الكويتي وحرف الآباء والأجداد الأصيلة وغرس هذه القيمة في نفوس الشباب والنشء الذي يعد الفريق أحد الكيانات الوطنية العاملة في هذا المجال.

وقال كمال في تصريح صحافي إنه تم التباحث خلال اللقاء في سبل التعاون المشترك بين المحافظة والفريق وامكانية اقامة الأنشطة والفعاليات التراثية والحرفية ودعم المبدعين الكويتيين المهتمين بالتراث والباحثين وهواة الحرف والابداعات الشبابية الكويتية وذلك خلال الاعياد والاحتفالات الوطنية والمناسبات تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، الرامية لدعم ومساندة الشباب في شتى المجالات.

وأوضح كمال أنه تم التطرق خلال اللقاء مع المحافظ للحديث عن المعرض التراثي السنوي الرابع للفريق المزمع إقامته تحت رعاية وحضور وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد ناصر الجبري ورعاية وحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان خلال الفترة من 6-10 أكتوبر المقبل في قاعة أحمد مشاري العدواني بمنطقة ضاحية عبدالله السالم بمشاركة وحضور كوكبة من أبناء الأسرة الحاكمة، والذي يعد من أكبر المعارض التراثية ليس على مستوى الكويت فحسب بل على المستوى الخليجي والعربي من حيث عدد المشاركين ونوعية المقتنيات التراثية والحرفية وعدد الحضور والاهتمام الاعلامي والصحافي بالحدث.

