وطن النهار

نظم مكتب الشهيد يوم امس الاول لقاء تنويرياً لعشرين شخصاً من 10 أسر من ذوي الشهداء، والذين سيرسلهم المكتب هذا العام من 10 أسر للشهداء لاداء فريضة الحج بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وذلك في اطار جهود المكتب الساعية الى دعم ومساندة أهالي الشهداء في مختلف مناحي الحياة وكنوع من رد الجميل لشهداء الكويت الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.

وبهذه المناسبة قالت الوكيل بالديوان الاميري مدير عام مكتب الشهيد فاطمة الامير بأنه للعام الثاني يتم التنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية لتوفير هذه الأماكن لأبناء الشهداء من الاناث والذكور لأداء مناسك الحج، مبينة أن الأوقاف تكفلت بجميع التكاليف للحملة، بينما قدم مكتب الشهيد مبلغاً مالياً كمصاريف شخصية لكل حاج.

وذكرت أن اللقاء التنويري يأتي لتعريفهم على بعضهم البعض، وتزويدهم بالارشادات والمعلومات التي تساعد في الحفاظ على سلامتهم، مشددة على أن مكتب الشهيد يسعى دائماً الى تقديم كل الخدمات لأبناء الشهداء، ويحرص على التواصل الدائم مع مؤسسات الدولة لتلبية احتياجاتهم.

وأكدت أن مكتب الشهيد سوف يعمل في المستقبل على زيادة عدد مقاعد أبناء الشهداء في موسم الحج، لافتة الى أنه سبق وتم تقديم رحلات عمرة لذوي الشهداء من أب وأم و زوجة الشهيد، وأيضاً تكفل المكتب بكلفة رحلات الحج ولعدد من ذوي الشهداء من قبل، كما تم تعويض من ذهبوا الى الحج من قبل على نفقتهم الشخصية.

من جانبها قالت مدير ادارة التوجيه والرعاية الأسرية ومدير ادارة العمل الميداني بالانابة بمكتب الشهيد اشواق صالح العرادة أن العام الماضي كان هناك شرط أن يكون الحجاج من أبناء الشهداء، أما هذا العام فقد تم فتح المجال أمام النساء مع وجود المحرم، مشيرة الى أن اللقاء ساده حالة من البهجة والسرور.

