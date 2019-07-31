وطن النهار

أكد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة على ضرورة تنظيم عمليات اتلاف الملفات وفق معايير فنية فضلا عن المحافظة على مخازن البلدية بشأن نظافتها ومحتواها ووضع اقفال عليها مشيرا الى تفعيل دور مركز خدمة المواطن لتسهيل جميع الاجراءات ومعاملات المواطنين بأقصى سرعة ممكنة للقضاء على الدورة المستندية، لافتاً الى انه وجود موظفين مختصين للتعامل مع جميع المعاملات بمعايير فنية.

وأفاد الشعلة خلال جولته التفقدية التي قام بها صباح أمس لفرع بلدية محافظة العاصمة رافقه فيها نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء م. فيصل صادق ومدير فرع بلدية محافظة العاصمة بالانابة م. طارق العدواني الى اقامة ورش عمل بصفة دورية بين أفرع البلديات لمناقشة كل مايستجد في الادارات من أعمال جديدة وابداع يسهم في تطوير العمل البلدي، لاسيما أن الهدف منها نقل التطوير والتميز لجميع موظفي البلدية.

وطالب بوضع لوحات ارشادية لمباني وادارات فرع بلدية محافظة العاصمة لمعرفة أماكن الادارات وسهولة وصول المراجعين فضلا عن سعة انشاء انجاز مبنى الفرع، بالاضافة الى سرعة انجاز عمل الترميمات والانتهاء منها وتوزيع الادارات بالطريقة المناسبة.

وحث الشعلة على ضرورة تنظيم عمليات الارشفة الكترونياً ومتابعة عمليات الربط الآلي بين البلدية والوزارات الاخرى لتسريع انجاز المعاملات والقضاء على البيروقراطية، موصياً بضرورة التنافس بين أفرع البلديات بالمحافظات لاختيار أفضل فرع بلدية محافظة متميز.

