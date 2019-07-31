وطن النهار

أصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح قراراً وزارياً بتنظيم فريق الخدمات الطبية ببعثة الحج الكويتية.

ونص القرار على ان يتم تسمية رئيس فريق الخدمات الطبية ببعثة الحج الكويتية من بين أحد الأطباء الاستشاريين الاكلينيكيين بالمستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية لمدة عامين متتاليين فقط. ويتم تسمية نائب رئيس فريق الخدمات الطبية ببعثة الحج الكويتية من بين أحد الموظفين الاداريين شاغلي الوظائف الاشرافية المختلفة من جميع قطاعات الوزارة بناء على ترشيح من قبل وكيل الوزارة ولمدة عامين متتاليين فقط. وتضمن القرار ان يتم تشكيل الفريق الطبي والمهن المعاونة له بمواقع 24 طبيباً و26 من الهيئة التمريضية و16 صيدلانيا و6 من الصحة الوقائية، بالاضافة الى 6 من الطوارئ الطبية ومثلا من التجهيزات الطبية و20 ادارياً و6 عمال.

وبين القرار ان يكون تسمية رئيس الفريق والنائب في سنوات مختلفة للاستفادة من خبرات أحدهما عند التغيير وان يتم اختبار أعضاء الفريق الطبي والمهن المعاونه له حسب أقدمية الموظف وأن يكون مر عليه عشر سنوات عمل بالوزارة على الأقل. ولا يتم السماح للموظف بالالتحاق بالبعثة لأكثر من سنتين متتاليتين.

ويجب أن يكون الملحقين في الفريق الطبي والمهن المعاونة على الأقل 50 في المئة من الأعضاء الجدد في كل سنه. ويعمل بهذا القرار عند اختيار فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية للعام الهجري 1441 - 2020 ميلادية.

