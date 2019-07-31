وطن النهار

طالب رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بوزارة الأشغال أنور العازمي الجهات المعنية والمختصة في الوزارة بضرورة تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13/2012 والخاص بصرف البدلات المستحقة للموظفين بوزارة الأشغال العامة ومنها (بدل خطر بدل العدوى بدل الثلوث بدل الضوضاء) مشددا بضرورة رفع الضرر الواقع على موظفي الوزارة بعدم تطبيق القرار وعدم صرف البدلات المستحقة للموظفين.

وأوضح العازمي في تصريح صحافي بعد اجتماعه مع وكيل وزارة الأشغال العامة اسماعيل علي احمد بحضور عدد من أعضاء مجلس ادارة النقابة أن الوفد الزائر للوكيل أكد خلال الاجتماع المطالبة بتشكيل لجنة فنية مختصة بين النقابة وبالتعاون مع جميع قطاعات الوزارة.

وذلك في أسرع وقت لمعاينة كل القطاعات الخارجية ومواقع سير العمل للنظر في استحقاق الموظفين لصرف البدلات المذكورة لهم تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية. وأفاد العازمي بأنه تم خلال الاجتماع مع وكيل وزارة الأشغال العامة م. اسماعيل علي احمد بشأن صرف بدل المناطق النائية وبالأخص لموظفي هندسة الصيانة وقطاعات أخرى بالوزارة الموقوف عنهم بسبب عدم قيامهم بالبصمة في المناطق النائية حيث قامت النقابة بتوضيح الأمر لوكيل الوزارة بأن هؤلاء الموظفين يقومون بالتبصيم في الادارة التابعين لها ومن ثم يقوم بمباشرة عملهم بالذهاب الى تلك المناطق النائية وذلك لعدم توافر جهاز بصمة في تلك المناطق النائية وبالتالي حرموا من صرف البدل المستحق لهم على الرغم من انهم يباشرون عملهم على اكمل وجه.

وأشار العازمي الى موافقة وزير الاشغال العامة د. جنان بوشهري، ووكيل وزارة الاشغال العامة م. اسماعيل علي احمد واهتمامهما بشأن انشاء الجسر المكيف الذي يربط المواقف الخارجية بمبنى ديوان عام الوزارة والصيانة المطلوبة للمواقف.

