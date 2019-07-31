وطن النهار

تقدم عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال بسؤال عن رؤية البلدية لجزيرة فيلكا التي تقع على بعد 20 كم تقريبا من ساحل مدينة الكويت وتقدر مساحتها بـ 43 كم2 ولها أهمية تاريخية وثقافية وسياحية وتجارية وغيرها.

وطالب كمال بالاجابة على الاسئلة المتعلقة بجزيرة فيلكا وكم عدد نسخ الدراسات التي قامت بها بلدية الكويت لتطويرها منذ عام 2000 الى 2018، والاستخدامات والأنشطة والاستعمالات المحددة للجزيرة ضمن المخطط الهيكلي الثالث للدولة، والتنسيق بخصوص الجزيرة بين بلدية الكويت والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وما هي رؤية البلدية لاستخدامات جزيرة فيلكا وملاءمتها والخطة التنموية للدولة ورؤية الكويت 2035 مع ضرورة الالتزام في المدة القانونية للاجابة على أسئلة أعضاء المجلس البلدي، استنادا على القانون 33/2016.

