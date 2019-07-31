وطن النهار

تقدم عضو المجلس البلدي المهندس عبدالسلام الرندي بمقترح يقضي بعدم اصدار ترخيص لأصحاب المدارس الخاصة أو الراغبين في انشاء أو فتح مدارس خاصة داخل الأسواق والمجمعات التجارية. موضحاً أن المباني المدرسية تعتبر من المؤسسات التعليمية التي يتم فيها تزويد الطلاب بمختلف أعمارهم بالعلم في شتى المجالات، وحفاظاً على سلامة الطلاب يجب مواءمة المبنى المدرسي لشروط الأمن والسلامة منها أن يكون المبنى بعيداً عن مصادر التلوث، كالضوضاء، كما أن يكون بعيداً عن مصادر الخطر، كمناطق الازدحام، وأن يكون المبنى المدرسي مجهزاً بمسالك آمنة للخروج في حالات الطوارئ داخل المدرسة وخارجها.

