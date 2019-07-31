وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة تنظيمها غداً الخميس حملة للتبرع بالدم تحت شعار (معا للأبد.. سورا للوطن) تزامنا مع ذكرى الغزو الغاشم وذلك برعاية وزير الصحة د. باسل الصباح وبالتعاون مع وزارة الاعلام.

وقالت مدير ادارة خدمات نقل الدم بالوزارة د. ريم الرضوان في تصريح صحافي أمس ان الحملة التي ستستمر يومين تهدف الى التذكير بالتلاحم الوطني بكل أطيافه ودور الشهداء الأبرار الذين قدموا دماءهم فداء للكويت. وأوضحت الرضوان أن الحملة تهدف أيضا الى زيادة الوعي لدى المواطنين والمقيمين بأهمية تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي وتأتي في اطار التعاون المشترك بين وزارة الصحة ممثلة ببنك الدم المركزي ووزارات الاعلام والدفاع والداخلية اضافة الى التعاون مع أطياف المجتمع المدني عن طريق الحملات الخارجية بما يجسد ويعزز المسؤولية الوطنية في التبرع. وأوضحت ان الحملة التي تقام للسنة الرابعة على التوالي ستنفذ عبر المراكز التابعة لادارة خدمات نقل الدم في مركز الشيخة سلوى الصباح للخلايا الجذعية بمنطقة الصباح الصحية وبنك الدم المركزي بالجابرية من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء يوم الخميس وفي بنك الدم المركزي يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا حتى السادسة مساء.

ولفتت الى انه سيكون هناك أيضا حملات خارجية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات المسؤولية المجتمعية منها الشركة الكويتية لنفط الخليج ومجمع البيرق وحملة رابطة شباب الكويت.

وبينت الرضوان ان اجمالي ما تم جمعه من أكياس دم في السنوات الماضية لحملة (سور الوطن) بلغ نحو 400 كيس ونأمل زيادة العدد هذه السنة، داعية المواطنين والمقيمين الى تجديد حبهم للكويت والمشاركة بهذه المناسبة الوطنية بصورة عملية من خلال التبرع بالدم.

