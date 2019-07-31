وطن النهار

أشاد أمين الصندوق بجمعية المهندسين الكويتية المهندس علي عبد الله الفيلكاوي بفتح مؤسسة البترول الكويتية باب التوظيف للمهندسين والمهندسات من جميع التخصصات للعمل في عقود مشاريع المؤسسة المبرمة مع الشركات الكويتية الخاصة، معربا عن الأمل في أن تكون هذه الفرصة خطوة مهمة لاشراك المهندسين في خطط التنمية التي تنشدها الكويت.

وأوضح الفيلكاوي، ان جمعية المهندسين الكويتية سبق وأن تقدمت بمشروع لاحلال المهندس الكويتي للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب المدعوم من قبل الحكومة في العقود التي تبرمها الشركات الكويتية لتنفيذ مشاريع حكومية، لافتا الى أن اشراك المهندسين والمهندسات في العمل بهذه الشركات سمينحهم مزيدا من الفرص لاكتساب الخبرة والاطلاع على طبيعة العمل الخاص الى أن تتاح لهم فرص العمل في القطاع الحكومي.

وذكر الفيلكاوي «أننا في الجمعية نتوق الى أن نصل مرحلة توظيف جميع الخريجين والخريجات من التخصصات الهندسية المختلفة فور انهائهم لدراستهم، وأننا على ثقة بأن مثل هذه الخطوة ستسهم كثيرا في الحد من طوابير الانتظار على الوظائف الحكومية، مضيفا أن الجمعية لن تتوانى في تقديم جميع البرامج التي قد يحتاجها المهندسون والمهندسات، خاصة حديثي التخرج.

