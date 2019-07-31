وطن النهار

شاركت جامعة الكويت ممثلة بقسم ذوي الإعاقة من عمادة شؤون الطلبة في البرنامج التدريبي التنموي (D Partners) الجيل الخامس بعنوان ( تحسين حياة الأفراد ذوي الإعاقة ضمن رؤية الكويت 2035 - تحديات وتطلعات التعليم والإتاحة والإعلام)

وقالت ممثلة جامعة الكويت عائشة المقهوي ان جامعة الكويت متمثلة بعمادة شؤون الطلبة قسم ذوي الإعاقة تحرص على تحسين حياة الطلبة ذوي الإعاقة ضمن رؤية (كويت جديدة 2035) وتماشيا مع الرؤية السامية التي تهتم بالشباب والتي تعتبر ذوي الاعاقة جزءاً لا يتجزأ منهم، حيث تهتم الجامعة بمعرفة المعوقات التي تواجه هذه الفئة وسبل حلها من خلال تطوير النظام التعليمي وتنمية الوعي المجتمعي وضمان سهولة الوصول وتحسين الخدمات الصحية والبيئية وتوفير الفرص الوظيفية بعد التخرج، بالإضافة الى التعرف على الخدمات الحالية والمستقبلية مقارنة بالممارسات العالمية للدول المتقدمة في مجال ذوي الإعاقة.

