وطن النهار

شارك وفد من ديوان المحاسبة في اجتماع رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة والأطراف ذات العلاقة تحت عنوان «الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة تحدث الفرق: التدقيق على اهداف التنمية المستدامة»، والذي عقد خلال الفترة من 22 - 23 يوليو 2019 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وقال كبير مدققين بإدارة الرقابة على الأداء سلطان العتيبي ان الاجتماع تطرق إلى الاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال السنوات الثلاث السابقة لتنفيذ عمليات تدقيق أداء تعنى بمدى الجاهزية لتطبيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز عمليات النقاش حول كيفية التدقيق على عمليات تطبيق أهداف التنمية المستدامة وذلك خلال السنوات القادمة. وأضاف العتيبي أن جدول أعمال الاجتماع تضمن محاور رئيسة عديدة أهمها الدروس المستفادة من عمليات التدقيق على مدى جاهزية الحكومات لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة، تكامل السياسات والميزانيات والشراكات مع الأطراف ذات العلاقة، وبناء قدرات الأجهزة الرقابية، بالإضافة إلى الرؤى والتوصيات نحو التدقيق على تنفيذ الأهداف، وأثر التدقيق على أهداف التنمية المستدامة والبيانات.

