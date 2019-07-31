وطن النهار

قالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين د. فاطمة الثلاب، بأنه تم الاجتماع مع المدير العام للمعهد العربي للتخطيط د. بدر مال الله، بهدف بحث عقد اتفاقية تعاون بين الجمعية والمعهد لدعم بيئة الاختراعات والابتكارات وريادة الأعمال والتكنولوجيا في الكويت. وبينت أنه أعقب ذلك اجتماع آخر بين نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية غدير العبدلي، والمدير الفني للجمعية المخترع أحمد مظفر، ومدير مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعهد المستشار إيهاب مقابله، مشيدة بتعاون مسؤولي المعهد مع الجمعية، وعلى رأسهم د. بدر مال الله، الذي أبدى ترحيباً كبيراً ورغبة جادة في دعم ومساندة المخترعين.

