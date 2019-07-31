وطن النهار

أثنى الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد، على الجهود المتميزة التي يقوم بها المركز البيئي للطلبة لخدمة المجتمع الكويتي وتلبية جميع احتياجاته للتقدم المستمر، مشير الى ان التعاون بين وزارة التربية والمركز البيئي ومؤسسات الدولة قد اثمر تحقيق الأهداف والوصول الى الغايات النبيلة.

جاء ذلك من خلال الحفل الختامي لنادي نبراس الذي اقيم صباح امس بالمركز البيئي للطلبة تحت رعاية وحضور الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد ومدير المركز البيئي للطلبة رجاء جاسم وعدد من اولياء الأمور ورؤساء مجلس ادارة الجمعيات ومختار منقطة الزهراء العميد خليفة المطر ومراقب ثقافة الطفل في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مريم سالمين.

وأضاف المقصيد ان التعاون مع نادي نبراس الثقافي قد حقق الشراكة المجتمعية والعمل التكاملي ما يسهم في تنمية العمل التربوي والنهوض بالعملية التعليمية، بالاضافة الى تحفيز الجانب الابداعي لدى ابنائنا الطلاب، مشيرا الى ان هذا ما قد حققه نادي نبراس للأطفال بالتعاون مع المركز البيئي للطلبة، حيث ساهم بنجاحها وتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية.

ومن جانبه اشاد نائب رئيس التحرير ومدير عام جريدة الأنباء عدنان الراشد بجهود وزارة التربية والمركز البيئي للطلبة ونادي نبراس الثقافي على البرامج والأنشطة الطلابية التي اسهمت بتطوير قدرات الطلبة وتنمية امكاناتهم وتعزيز الروح الوطنية والتعاون والحفاظ على البيئة. وذكر الراشد بأن وزارة التربية تحرص دائما على تنظيم مثل هذه الأنشطة الطلابية، مشيرا الى ضرورة الاستمرار في تأسيس الطالب منذ الصغر، لافتا الى ان هذه المرحلة العمرية قابلة لتنمية مواهبها وصقلها بما يعود بالنفع على القدرات العقلية والجسدية لأبنائنا الطلبة، مقدما شكره وامتنانه لوزارة التربية ممثلة في الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد ومدير المركز البيئي للطلبة رجاء جاسم ولنادي نبراس الثقافي.

