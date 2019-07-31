وطن النهار

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس وزير الداخلية في جمهورية العراق د. ياسين الياسري بمناسبة زيارته للبلاد.

من جانب آخر بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أمس مع وزير داخلية جمهورية العراق د. ياسين الياسري تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وقال بيان صادر عن الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بـ (الداخلية) ان الشيخ خالد الجراح اكد خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وحرص القيادة السياسية في الدولتين على تذليل جميع الصعاب لدعم هذه الروابط وتوحيد الرؤى بشأن كل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأضاف البيان ان اللقاء تخلله عقد جلسة مباحثات بين الجانبين تم خلالها مناقشة مجمل الأوضاع الأمنية في المنطقة وسبل تفعيل التنسيق والتعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين خاصة في مراقبة الحدود البرية والبحرية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والسلاح.

من جانبه أعرب وزير الداخلية العراقي وفق البيان عن عميق شكره وامتنانه على حفاوة الاستقبال وارتياحه العميق لما تم بحثه من موضوعات خلال اللقاء مبينا أن هناك توافقا كاملا بين رؤى الجانبين.

