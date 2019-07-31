وطن النهار

قرر قاضي التجديد امس حبس 12 شخصاً من البدون متهمين بتهمة التجمهر وتهم اخرى 15 يوماً على ذمة التحقيق على ان يتم عرضهم مرى اخرى. وكانت النيابة العامة قد قررت حبس المتهمين البدون 21 يوماً واحالتهم الى السجن المركزي بتهمة التجمهر والتحريص عليها ومخالفة القانون واذاعوا اخباراً كاذبة واسندت تهمة التحريض على قتل مسؤولي الجهاز المركزي لاحد المتهمين وأسندت الى بعض المتهمين ادارة حساب قروب وتساب لمخالفة القانون وايضا اسندت الى احد المتهمين بادارة حساب عتيج المسيان واذاعة اخبار كاذبة والعمل العدائي ضد دول شقيقة واساءة استخدام الهاتف.

