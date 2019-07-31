آراء

منذ اربعة عقود تقريبا شهد العالم بداية مسلسل التساقط المذهل للايديولوجيات الشاملة الكبرى التي كانت تؤمن بأن العمل السياسي، سواء على مستوى مؤسسات نظام الحكم المختلفة او على مستوى النضال الجماهيري المدني المنظم وغير المنظم، هو الطريق الأسلم والأجدى لمواجهة جميع مشاكل المجتمعات وتغييرها نحو التقدم والتنمية والتحضر الانساني.

كان ذلك العمل السياسي سيشمل وجود الدساتير والقوانين العادلة وبرلمانات منتخبة بنزاهة وحكومات خاضعة للمحاسبة وحريات عامة ومؤسسات سياسية ونقابية وأهلية مستقلة ومشاركة في الحياة العامة. وكان ذلك العمل السياسي، ستحكمه القيم الانسانية الكبرى والمبادئ الأخلاقية السامية، وفي مقدمتها عدالة توزيع الثروة المادية والمعنوية بانصاف وتعاضد ووجود مساواة في الفرص الحياتية.

اليوم، وكجزء من الايديولوجية النيولبرالية الرأسمالية العولمية، تسعى مؤسسات وشركات ونخب المال والاقتصاد اقناع العالم كله بأن الطريق لمواجهة وحل مشاكل المجتمعات يبدأ من قيم السوق واستعمال الأساليب التي تحكمه وتنظمه، وليس من خلال العمل السياسي ذاك.

القادرون على حل مشاكل الفقر وتراجع خدمات التعليم والصحة والضمانات الاجتماعية المختلفة وازدياد الفجوة بين الغنى الفاحش والفقر المدقع وتقلص فرص العمل والعمالة المستقرة ومشاكل البيئة المعقدة القادرون على حل كل ذلك هم رجال الأعمال الأغنياء الذين نجحوا وأبدعوا وغامروا، وهم شركات الاستشارات المالية والادارية، وهم مؤسسات البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية. هؤلاء لن يستعملوا انظمة وأساليب السياسة، المتهمة بأنها هي التي أسهمت في وجود المشاكل المجتمعية، وانما سيستعملون انظمة وأساليب وقيم السوق المختلفة والعمل التطوعي من قبل اصحاب الثروات والوجاهة.

يسأل الانسان، وكيف سيتم ذلك؟ والجواب: عتاة وقادة الرأسمالية اولئك سيقومون بمساعدة المحتاجين والضعفاء باشكال مختلفة وسيسهمون في حل مشاكل المجتمعات وقيادتها نحو الأفضل، ولكن بشرطين:

أن يحصلوا على جزء من ارباح وخيرات تلك العمليات، وألا تمس مصالحهم وامتيازاتهم وثرواتهم بأي شكل من الأشكال، بما فيها عدم زيادة الضرائب.

نحن هنا امام عمل خيري نفعي انتهازي: اصرف جزءا من ثروتي لمساعدة الآخرين او حل بعض المشاكل المجتمعية او البيئية وآخذ مقابلا اكبر يزيد من ثروتي من جهة ويجعلني وشركاتي وشركائي مالكين للنفوذ والسلطة بحيث تكون لنا كلمة مسموعة في تقرير نوع مسارات المجتمعات ونوع الأنظمة التي ستحكم تلك المجتمعات.

شعار هؤلاء واضح: اسهموا في التغييرات السطحية التي في الواقع لاتغير الأعماق وتبقي التوازنات الحالية التي تحكم المجتمعات كما هي ودون اي تغيير حقيقي يذكر. وحتى تلك التغييرات السطحية يجب ان تتم بأساليب صديقة للسوق، اي للنظام الرأسمالي الحالي المتوحش، ولا تخضعه للمساءلة او التقنيين او الانضباط القيمي الأخلاقي.

المشكلة الكارثية هي ان هذه الايديولوجية الجديدة، ايديولوجية «تربح - اربح»، ايديولوجية معالجة اعراض الأمراض الاجتماعية دون ازالة اسبابها وازاحة مسببيها الجشعين الفاسدين المتسلطين، ايديولوجية الثقة العمياء في قدرات الأغنياء والمؤسسات الخاضعة لنفوذهم هذه الايديولوجية في صعود وانتشار وتبن عبر العالم كله، سواء من قبل الكثير من المسؤولين القادة السياسيين او من قبل الكثير من مؤسسات المجتمع المدني. ولها كتبتها واعلاميوها ومنظروها الداعمون لها.

الكثيرون من هؤلاء فقدوا الثقة في المؤسسات والقيادات السياسية الكلاسيكية. وبدلا من النضال الدائم من اجل اصلاح تلك المؤسسات واستبدالها بمؤسسات ديموقراطية حقيقية شعبية فضل هؤلاء عيش اللامبالاة وقبول مايفرضه الواقع الظالم. وهكذا يريدون اقناع العالم بقبول حكم وقيادة الثعلب في حراسة وتسيير امور الدجاج.

ما يهمنا، نحن الشعوب العربية، الرازحة تحت مظالم سياسية واقتصادية واجتماعية لا حصر لها ولاعد، هو اقتناع الكثير من حكوماتنا وبرلماناتنا وأحزابنا ونقاباتنا بهذه الايديولوجية الانتهازية واستعمال الكثير من رجالاتها وشركاتها الاستشارية في وضع الحلول لأمراض مجتمعاتنا.

انظر حولك، عبر الوطن العربي كله، وسترى تواجد خبراء تلك المدرسة الايديولوجية وشركاتها الاستشارية وبنوكها الدولية في ساحات الاقتصاد والاستثمار والتعليم والصحة والبيئة والأمن وبناء البنية التحتية وغيرها، يقدمون الحلول التي يدعون بأنها ستكون نافعة بينما انها تبقي الأمور كما هي ولاتغير الأعماق ولاتزيح المتسببين.

هذا بالضبط مايريده المتسلطون الفاسدون الناهبون في ارض العرب للابقاء على امتيازاتهم غير المستحقة.

