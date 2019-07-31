آراء

وفق بيانات حكومية رسمية نشرت احدى الصحف المحلية تقريرا يشير إلى احصائية خطيرة مفادها أن نصف القوى العاملة في الجهاز الإداري للدولة لا حاجة لها في العمل ولا فائدة انتاجية من وراء وجودها في الوظائف، حيث يوجد 195 ألف موظف لا تحتاجهم الحكومة.

وأعتقد أن هذه الإحصائية الرسمية لا ذنب للموظفين الكويتيين فيها ممن لهم الحق قي الحصول على وظائف مناسبة بل إن هذه الأرقام تدين الحكومة ذاتها، لأن ذلك يعكس خللاً هيكليا واضحاً في الجهاز الإداري للدولة يؤكد غياب التخطيط وسوء توزيع الوظائف وفق التخصصات المناسبة، فكثير من القطاعات الإدارية في الدولة تعاني من تخمة وفوائض في الموظفين في مقابل قطاعات أخرى تعاني من نقص حاد في بعض التخصصات الفنية والقانونية والإدارية وغيرها.

المفارقة العجيبة أن الحكومة التي تشتكي من الفائض الضخم في الموظفين الكويتيين وتتهمهم بتدني الإنتاجية هي ذاتها من تجلب آلاف الوافدين أغلبهم محدودو الخبرة ومن هم في الوظائف العامة غير التخصصية ولا التخصصات النادرة، هؤلاء هم العبء الذي يثقل الجهاز الإداري للدولة في حقيقة الأمر. الخلل يعود في الأساس إلى عدم وجود سياسة حكومية منهجية تحدد حاجة سوق العمل والجهاز الإداري كماً وكيفاً لمخرجات التعليم بمختلف التخصصات، وهذا يتطلب تنسيقا دقيقا بين الجهاز الإداري وجامعة الكويت والجامعات الخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتحديد الاختصاصات التي يتطلبها سوق العمل بشكل فعلي، لأنه حسب الواقع الحالي هناك تخصصات مفتوحة في الجامعات لا حاجة للحكومة لمخرجاتها.

خلاصة الأمر أن الخلل ليس في وجود البطالة المقنّعة بل الحقيقة أننا أمام «فساد مقنّع» يعاني منه الجهاز الإداري بسبب سوء التخطيط وشيوع الفساد والمحسوبيات في التعيين اضافة إلى الفشل الإداري في توزيع العمل.

