آراء

الفاحص لمؤلفاتنا الأدبية من قرن ونصف القرن يجد أكثرها تستند على اجترار الماضي أو الإشادة بعظمة أجدادنا وكأن الحديث عن عظمة الأجداد سيلزم العالم الآن بالتسليم بعظمتنا وعظمة أفكارنا، كما سيجدها تفتقر إلى النظرة المستقبلية لأن الماضي يشغل معظم صفحاتها إن لم يكن كلها وفق ما يذهب أستاذنا الجامعي في كلية الآداب جامعة عين شمس الدكتور عفت سلَّام في منتصف السبعينيات من القرن الماضي.

حتى مؤلفات من يعرفون بأصحاب التيار الليبرالي في الأدب العربي وعلى رأسهم لطفي السيد وقاسم أمين والدكتور طه حسين وعباس محمود العقاد وتوفيق الحكيم تجد أغلبها مؤلفات تقوم على التوفيق بين الماضي والحاضر.. أي ليس فيها من رائحة المستقبل الكثير.

وهذا يعني أنها مؤلفات تفتقر للابداع والخلق والابتكار.. تسير في مسالك الماضي وتختفي بدروبه.. وان تخطت الماضي فهي تتخطاه للحاضر بخطوات قليلة.

وكما أتصور فإن ذلك الاهتمام الزائد لدى مفكرينا بالعودة إلى الماضي يرجع أساسا إلى احساس البعض منهم بخواء الحاضر وشعورهم جميعاً بالخوف واللا أمان على أنفسهم.. نتيجة فقدانهم حرية التعبير وليس لكون العقل العربي يتسم بالقحط والجدب كما يروج البعض.

ولكن الدكتور فؤاد زكريا يذهب إلى أبعد من هذا عند محاولته تفسير اختفاء الرؤية المستقبلية في الفكر العربي عندما يقول: «لقد لاحظت وسجلت مرارا في كتاباتي أن الفكر العربي شديد التقيد بالماضي حتى ليكاد يكون ذلك الماضي لدى أغلبية المفكرين بديلاً عن الحاضر، لذلك فإنني أشك في وجود القدرة على النظرة المستقبلية لدى المفكرين العرب بوجه عام»، فالكثيرون ينظرون إلى المستقبل بعيون الماضي، أي أن صيغة التقدم والتطور كما يتصورونها في المستقبل لا تزيد على أن تكون عودة إلى شكل من أشكال الماضي.

فهل تستطيع أن تسمي هذا فكراً؟ والسؤال للمفكر العربي المرموق فؤاد زكريا..

وتعليقي: أن مهمة الأديب ليست التعبير عن الماضي فهو ليس مؤرخاً..! أو رجل تأريخ نزيه. بعبارة أخرى: الأديب ليست مهمته التحدث عما حدث ولكن عما سيحدث أو عما ينبغي أن يحدث من وجهة نظره وإن كتب عن الماضي فهو لا يكتب عنه كما وقع أي كما يكتب عنه المؤرخ.. ولكنه يكتب عنه كأديب ؛ فيضفي عليه من روحه وعقله ونفسه ما يجعله أجمل وأروع.

ونكرر: أن مهمة الأديب ليست كمهمة المؤرخ أو محقق الشرطة فرواية «كليوباترا» التاريخية في كتب التاريخ المصرية غير رواية كليوباترا الأدبية أو الشعرية لدى الشاعر المسرحي أحمد شوقي في مسرحيته الشعرية «كليوباترا» مثلا لأنه أي الأديب يهتم بتغيير الواقع إلى الأفضل أو الأحسن مهما كان الواقع فاضلاً أو حسناً. الأديب.. مهمته خلق الرؤية المستقبلية التي تهدي الناس وترشدهم إلى النور.. وإلى الحياة.. أما مهمة المؤرخ أو محقق الشرطة فهي تسجل الوقائع كما سمعها أو رآها دون أي تدخل أو تصوّر منه شخصياً.

حتى الأدباء الذين يكتبون عن الواقع فإنني أحيي منهم أولئك الذين يتخذون من الخيال مادة للتعبير عن الواقع وعن الواجب ؛ كي تحدث المتعة والفائدة عند قراءة ما يكتبون فالأدب ليس بيانات اجتماعية جافة لأن هذه يصدرها رجل الاجتماع وليس مواعظ مباشرة لأن هذه يكتبها رجال الدين أو العقيدة أو الأخلاق.. والدين شيء والأدب شيء آخر. وللأسف نحن نعيش حالة فراغ أدبي، فمعظم أدبائنا يعيش أزمة في التفكير.. حتى النقد الجاد للفن والأدب غير موجود إذا قلما نجد من يتصدى للنقد من صحفنا يقدر على التخلص من كل أحاسيسه الشخصية، وهذا عيب لأنه ينفي النزاهة.

ومادام حال مؤلفاتنا الأدبية ونقدها كذلك فإننا نطرح هذين السؤالين: لماذا تختفي الرؤية المستقبلية في أعمالنا الفكرية وما السبيل أو السبل لخلقها؟

إننا مطالبون بطرح الماضي جانباً فأوروبا لم تتقدم فكرياً ولم يبدأ عصر نهضتها إلا بعد أن طرحت الماضي جانباً.. أعني الانفتاح على ثقافة الغرب وليس في هذا عار علينا لأن الغرب قد نهل من ثقافتنا يوم كانت ثقافة العصر.. وزادوا عليها وأضافوا وابتكروا وخلقوا وابدعوا فصاروا أهل ثقافة العصر بدلاً منا، ويوم نترجم عنهم ونأخذ منهم فإننا نأخذ من فكرنا متطوراً أو عصرياً.

ولا تعني دعوتنا إلى الانفتاح على ثقافة الغرب وتجاوز الماضي إلى متطلبات الحاضر والمستقبل تلك أن نظل تابعين للثقافة الغربية ننتظر منها الإبداع لنتعاطاه ولكنها تعني توفير الوقت والجهد والوقوف معهم على آخر مراحل تقدمهم الثقافي الذي يشكّل فكرنا القديم إحدى دعائمه ليكون بعد ذلك تقدمنا الثقافي الذاتي.

فنحن نريد الانفتاح على ثقافة الغرب كأمر مرحلي ثم ننطلق تماماً كما انفتح الغرب في عصره المظلم على ثقافتنا المضيئة وانطلق بعدها.. ولا ضير أن تكون ثقافة الغرب أساس فكرنا في الحاضر وفي المستقبل لأن ثقافتنا القديمة تشكل دعامة أساسية فيها. كما قلت آنفاً، وليعلم رافضو الثقافة الغربية أنني لا أعني أن تكون ثقافتنا تابعة دوماً لثقافة الغرب أو السماح لهم باحتلال لغتنا العربية..فهذه نتيجة مرفوضة من جانبي قلباً وقالباً.

ولكن كي لا تطول تبعيتنا للثقافة الغربية وننطلق بسرعة من مضمار الثقافة الغربية إلى مضمار ثقافة عربية تقود الإنسان العربي إلى مستقبل أفضل دوماً ينبغي اعطاء الحرية الكاملة للأديب كي يعبّر ويكتب ويتحدث دونما أي قيد غير قيد ضمير الأديب نفسه. فغير مجد في ملتي واعتقادي تنحية تراثنا العربي جانباً والانفتاح على ثقافة الغرب -مرحلياً- ان لم نعط الحرية غير المشروطة للأديب والمفكر كي يبدعا.

واسمحوا لي ان استشهد برأي الدكتور زكي نجيب محمود في هذا الصدد.

والذي طرح ذات مرة هذا السؤال: ماذا نصنع لحياتنا الفكرية بحيث نستطيع المشاركة مع سائر الدنيا في قضايا العصر لنسير معه إلى المستقبل..؟ وأجاب: ان ذلك يتطلب عاملين أساسيين:

أولهما: أن أكون على صلة بتلك القضايا، وذلك يقتضينا كتابة ما يكتبه أدباء الغرب ومفكروه.. عن طريق القراءة المباشرة وعن طريق الترجمة.

أما العامل الآخر فينبغي أن تكون لدينا الخصوبة العربية الخالصة التي تمكنا من السيطرة على نقل تلك الحركات الفكرية لوضعها تحت أبصارنا، وكل ما يتاح لنا عندئذ أن نجعل بين الوافد والأصل شيئاً من المواجهة التي قد تولد لنا فكراً جديداً أو أدباً جديداً أو هذا بالضبط ما ندعو إليه حينما نقول أننا نريد نوعاً من الدمج بين ما عندنا وما عندهم «دمجاً عضوياً».

الرؤية في المستقبل إذن توجد حين نوفق في السير نحو خلق هذه الطبيعة الجديدة لقد كان من بين اعلامنا من وفق بالفعل ولو إلى حد ما. إلى هذا الدمج، ما نحتاجه إذن، أن يصبح هذا اللون من التفكير الجديد غير مقتصر على أفراد هنا وأفراد هناك، بل يصبح صورة للثقافة الشعبية وضمن طلابنا في المرحلتين الثانوية والجامعية.. وحينئذ نحقق الرؤية المستقبلية.

مجمل قولي: انني أتمنى لعالمي العربي أن يكون متقدماً مادياً وفكرياً وهذا لن يتأتى إلا بتطوير مناهج التعليم بحيث يكون فيها الفكر العالمي أغزر وأكثر.. وبإعطاء الحرية التامة لمفكرينا ومثقفينا ليكتبوا بحرية تامة عن مشاكلنا الاجتماعية الشائكة وقضايا العدل والحرية في بلادنا ويضعوا لها الحلول العصرية المناسبة.

فتطوير مناهج التعليم وجعلها لصيقة بالفكر المعاصر لا بفكرنا القديم فقط، وبإعطاء الحرية غير المحدودة للأديب.. يحدث التطور الفكري المأمول في العالم العربي.. وللكلام بقية..!

