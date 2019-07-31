أول النهار

عدن - (كونا): أشاد القائم بأعمال وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي أول من أمس الاثنين بالدور الإنساني للكويت ممثلاً بصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لدعمها المستمر للمشاريع الحيوية ذات الأهمية والأثر الكبير في نفوس جميع اليمنيين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الشرجبي أثناء وضع حجر الأساس لمشروع تأهيل محطة مياه (الحصن) بمحافظة (أبين) بتمويل من (الجمعية الكويتية للاغاثة) وبحضور محافظ (أبين) اللواء أبوبكر حسين سالم ورئيس لجنة الإغاثة في (الجمعية الكويتية للاغاثة) جمال النوري ومدير مكتب الجمعية في اليمن محمود المسباح. وثمن الشرجبي اسهامات الكويت أميرا وحكومة وشعبا في تنمية اليمن منذ عقود وفي مختلف الظروف وخصوصا في الأوضاع الراهنة. بدوره أعرب محافظ (أبين) عن شكره وتقديره للكويت على جهودها المبذولة وبصماتها الواضحة في دعم الشعب اليمني بكل المجالات.

