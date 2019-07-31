أول النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، كما استقبل سمو ولي العهد سمو الشيخ ناصر المحمد.

واستقبل سمو ولي العهد الرئيس الفخري لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية يوسف العثمان ورئيس مجلس إدارة الجمعية فيصل الطبيخ وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديد.

وقد هنأهم سموه متمنياً لهم كل التوفيق والسداد مثمناً الدور الذي تبذله جمعية المحاسبين بالارتقاء في مهنة المحاسبة وتطوير بيئة العمل المحاسبي مؤكداً سموه على ضرورة الاهتمام بالجوانب العملية والعلمية وفق أفضل الممارسات والأساليب المحاسبية الحديثة ما يسهم في تعزيز اداء وكفاءة منتسبيها وذلك لدعم التنمية الشاملة التي يشهدها وطننا العزيز في جميع المجالات. وقد قدموا لسموه درعاً تذكارية بهذه المناسبة وموسوعة عن الاقتصاد الكويتي القديم «تاريخ وانجازات». حضر المقابلة رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الصباح.

