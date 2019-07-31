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كشفت مصادر برلمانية لـ النهار عن اتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على اعطاء مواضيع المتقاعدين والهوية الوطنية والتركيبة السكانية وإعادة هيكلة الإفلاس والشركات العائلية وتنظيم القضاء والحريات والمنطقة الشمالية الاقتصادية وتطوير الجزر الأولوية في دور الانعقاد الاخير والذي ينطلق اكتوبر المقبل. وأشارت المصادر إلى ان الحكومة ابلغت مجلس الأمة بعدم جهوزيتها لمناقشة البديل الاستراتيجي لنظام الخدمة المدنية وسلم الرواتب في اللجان البرلمانية في الوقت الحالي نظرا لمواجهتها عقبات تتمثل في رفض القطاع النفطي للمشروع.

ولفتت المصادر الى أن الحكومة فضلت التأجيل لتجنيبها نشوب أزمة مع النقابات العمالية في القطاع النفطي وما يترتب عليه من الاضرار باستقرار أعمال الإنتاج المختلفة، خاصة في ظل عدم استقرار كل من أوضاع المنطقة وأسعار النفط.

وأضافت المصادر أن هذه الحالة تعد مؤشرا على ابعاد المشروع عن دائرة أولويات السلطتين، خاصة مع وجود ملفات ساخنة تترقب الحسم في دور الانعقاد المقبل.