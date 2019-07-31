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استقبل سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد في قصر بيان امس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزير الداخلية بجمهورية العراق د. طاهر الياسري وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بحث امس مع نظيره العراقي تعزيز التعاون الأمني بين البلدين. وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية: إن الجراح اكد خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وحرص القيادة السياسية في الدولتين على تذليل جميع الصعاب لدعم هذه الروابط وتوحيد الرؤى بشأن كل المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية. وأضاف البيان ان اللقاء تخلله عقد جلسة مباحثات بين الجانبين تم خلالها مناقشة مجمل الأوضاع الأمنية في المنطقة وسبل تفعيل التنسيق والتعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية في البلدين خاصة في مراقبة الحدود البرية والبحرية ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والسلاح.

من جانبه أعرب وزير الداخلية العراقي وفق البيان عن عميق شكره وامتنانه على حفاوة الاستقبال وارتياحه العميق لما تم بحثه من موضوعات خلال اللقاء مبينا أن هناك توافقا كاملا بين رؤى الجانبين.