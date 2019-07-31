الأولى

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس ان قانون التقاعد الجديد حمل مزايا عدة أبرزها أحقية المتقاعد في التقدم بطلب لصرف صافي سبعة معاشات مقدما لمرة واحدة.

وقالت المؤسسة في بيان لها امس ان عدد المتقدمين للحصول على هذه الميزة من المتقاعدين ككل في الفترة من الأول من أبريل حتى نهاية يونيو الماضي بلغ 35583 مواطنا في حين بلغ عدد المستفيدين من قانون التقاعد المبكر الاختياري الذي يمنح مزايا تنطلق من نظام التكافل الاجتماعي منذ تطبيقه في الأول من أبريل حتى نهاية يونيو الماضي نحو 1485 موظفا منهم 999 رجلا و486 امرأة.

وأوضحت أن عدد المستفيدين من التعديلات الأخيرة على أحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية بلغ حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي نحو 15 ألف مؤمن عليهم هم اجمالي عدد المشتركين في ذلك الباب، مشيرة الى التوقعات بزيادة عددهم خلال السنوات المقبلة.

