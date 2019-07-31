الأولى

أعلن محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل أنه في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جهة، ورصد التطورات في اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسة من جهة أخرى، أبقى البنك المركزي سعر الخصم خلال السنة المالية 18/2019 عند ذات المستوى البالغ 3 في المئة منذ 22 مارس 2018، وأشار المحافظ بمناسبة تقريريه السنوي السابع والأربعين للسنة المالية 18/2019، والاقتصادي السابع والأربعين لعام 2018، إلى أن إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية حققت نموًا معدله نحو 4.9% في نهاية عام 2018 مقارنة بمستواه المسجل في نهاية العام السابق، وكذلك ارتفع إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الصرافة المحلية المسجلة لدى البنك المركزي والخاضعة لرقابته بمعدل 1.2%، في حين تراجع إجمالي الميزانية المجمّعة لشركات الاستثمار المحلية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي بمعدل 11.1% في نهاية العام المذكور عن مستواه المسجل في نهاية العام السابق. وقال: إن متوســـط سعـــر صـــرف الــدولار مقـــابــل الـــدينـــار للســــنة المـــاليـــة 18/2019 بلغ نحــو 302.743 فلسً لكل دولار، مقابل نحو 302.052 فلسً لكل دولار للسنة المالية السابقـــــــة، بمــا يمثـــل ارتفاعًا طفيفًا في ســعر صـــــرف الـــــدولار قيمته 0.692 فلسً ونسبته 0.2%.

وأشار إلى أنه تم إدخال مجموعة من التعديلات الجوهرية، تمثلت أساسًا في زيادة مبلغ القرض الاستهلاكي الذي يمنح للعميل بما لا يتجاوز 25 ضعف صافي الراتب الشهري وبحد أقصى 25 ألف دينار ولا يدخل ضمن الحد الأقصى للقرض الاسكاني الذي يبلغ 70 ألف دينار.

وأضاف المحافظ: تسارعت وتيرة النمو في كلٍ من عــرض النقد بمفهومه الواسع ن 2 ليبلغ معدله نحو 4.0%، وأرصدة ودائع القطاع الخاص المُقيم لدى البنوك المحلية ليبلغ معدله نحو 4.1% في نهاية عام 2018 مقارنةً بنهاية العام السابق. كما شهدت أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية لمختلف القطاعات الاقتصادية ارتفاعًا بنحو 4.2% في نهاية عام 2018. وأوضح أن أوضاع العلاقات التجارية والمالية للكويت مع الاقتصادات الأخرى شهدت تطورات ملحوظة كما تعكسها إحصاءات التجارة الخارجية وميزان مدفوعات الكويت خلال عام 2018، حيث شهد الفائض المحقق في الميزان السلعي ارتفاعًا نسبته 58.6 في المئة. ويُعزى ذلك في الأساس إلى ارتفاع قيمة الصادرات النفطية على إثر الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط في الأسواق العالمية. وبذلك سجل الحساب الجاري فائضًا بلغت قيمته نحو 6158.3 مليون دينار خلال عام 2018 مقابل فائض تُقدَّر قيمته بنحو 2913.4 مليون دينار خلال العام السابق. وقد حقق الوضع الكلي لميزان مدفوعات الكويت لعام 2018 فائضًا كليًا بلغت قيمته نحو 1139.8 مليون دينار.