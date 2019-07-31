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قاذفة صواريخ قادمة من الكويت.. أربكت أميركا


(أ. ف. ب): ضبطت الأجهزة الأمنية في مطار بالتيمور واشنطن الدولي، قاذفة صواريخ في حقيبة مسافر، أراد تمريرها على أنها مجرد تذكار من الكويت.
واعلنت ناطقة باسم الوكالة الفيدرالية المكلفة بأمن النقل (تي أس ايه)، مصادرة قاذفة الصواريخ قائلة: «مالك قاذفة الصواريخ مواطن اميركي من مدينة تكساس قال إنه يحمل تذكاراً من الكويت، مشيرة الى انه اكد انه يعمل ضابطا في الجيش الاميركي بالكويت.
وأوضحت الوكالة في بيان أنه «لحسن الحظ، فإن قاذفة الصواريخ لا تعمل وقد صودرت»، مشيرة إلى أن الرجل تمكن بعدها من المغادرة على متن رحلة أخرى.
الجدير بالذكر ان قاذفة الصواريخ هي من نوع «غريفين»، وهي «سلاح يصيب الهدف بدقة ولا يتسبب بالكثير من الأضرار الجانبية».


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