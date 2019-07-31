الأولى

بعزيمة لا تلين وإرادة صلبة وعلى قدر الطموح واصل شباب الغوص بنجاح المضي على خطى الآباء والأجداد في تجسيد تراث الكويت البحري في رحلتهم بإحياء ذكرى الغوص الـ 31 في بندر الغوص بمنطقة الخيران. (طالع ص 06)

وخلال وجود الوفد الإعلامي في بندر الغوص مساء اول من امس أقيم حفل شعبي عرض رئيس النادي البحري فهد الفهد بعضا من حصيلة اللؤلؤ، مشيدا بالشباب الغاصة وجهودهم في الرحلة التي تتم وسط أجواء مناخية صعبة ولكنهم كانوا على قدر الطموح وتمكنوا من مواصلة الرحلة بنجاح حرصا منهم على حفظ وإحياء تراث الآباء والأجداد.

وأشار الفهد إلى أن رحلة الغوص إحدى أبرز الفعاليات التراثية في مجال التراث البحري على المستويين المحلي والخليجي وتعطي صورة واضحة ومتكاملة للجيل الحالي لما عاناه الأجداد في البحر.

من جهته قال رئيس لجنة التراث البحري علي القبندي إن يوم الخميس المقبل سيكون موعدا لعودة جميع السفن إلى ساحل النادي حيث ستقام مراسم (القفال) في إطار احتفال شعبي كبير.