الأولى

أعلنت الهيئة العامة لذوي الاعاقة عن تسهيلات جديدة لأبناء الكويتية المتزوجة من غير الكويتي تتعلق بصرف الأجهزة التعويضية ومنح القرض العقاري بالاضافة الى تخفيف ساعات العمل وذلك عبر تعديلات ستقدمها على القانون رقم 8/2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. واكد مدير عام الهيئة بالانابة أنور الأنصاري، أن الهيئة قامت بدراسة التعديلات بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة البرلمانية بمجلس الأمة، موضحا ان التعديلات تخدم الأشخاص من ذوي الإعاقة وتصب في صالحهم كما تساعد ايضاً على تسهيل مهمة الهيئة للخدمات التي تقدمها وتوفرها للمستفيدين من خدماتها.

واعرب الانصاري عن امله في ان تكون هناك حالة من التوافق في مجلس الامة على اقرار هذه التعديلات التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة لابنائنا من ذوي الاعاقة.