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الديوان الأميري: عقد توريد الفواكه والخضار.. غير صحيح


صرح مصدر مسؤول في قطاع الشؤون المالية بالديوان الأميري بأن ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بشأن توريد الفواكه والخضار لمدة ثلاثة أشهر بقيمة 750 ألف دينار غير صحيح، اذ ان الميزانية المالية التي تمت الموافقة عليها هي ميزانية تقديرية وليست ميزانية فعلية. وقال المصدر في بيان صحافي ان الصرف يكون حسب الحاجة الفعلية التي تطلب من الضيافات الأميرية اذ ان هذه المواد تقدم لضيوف الدولة الرسميين وليس للموظفين أو العاملين في الديوان الأميري. وأوضح أن الصرف يكون في حدود لا تتجاوز الميزانية الموافق عليها اذا لزم الأمر وأن هذه الموافقة هي موافقة مؤقتة الى حين اكتمال اجراءات طرح المناقصة والترسية طبقا لموافقة الجهات الرقابية المختصة والتي تخضع لكل القوانين المعمول بها في الدولة.


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