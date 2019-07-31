الأولى

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قراراً بشأن ضوابط استخدام الأسلحة واطلاق النار واصدار الأمر بالاطلاق وطريقة تنفيذه من قبل رجال الشرطة.

وسمح القرار لأعضاء الشرطة باطلاق النار بأمر من الضابط المسؤول أو أقدم عضو في القوة الموجودة في الموقع على أن يشترط أن يكون استخدام السلاح هو الوسيلة الوحيدة لدرء الحيطة والحذر.

وحدد القرار حالات استخدام السلاح بـ 8 حالات شملت القبض على محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مشهودة أو مطلوب القبض عليه أو مسجون على ان يكون في جميع هذه الحالات وجود شرط المقاومة أو محاولة الهرب.

ونصت الحالات الأخرى على فض تجمهر أو تظاهر إذا كان من سبعة أشخاص فأكثر وكان الغرض من اقامته ارتكاب جريمة أو تعريض الأمن العام أو الأرواح أو الأشخاص أو الممتلكات للخطر أو إذا لم يذعن المتجمهرون للتفرق بعد انذارهم ومحاولة تفريقهم بالطرق الاخرى الممكنة.

وسمح القرار باستخدام السلاح عند التعامل مع مثيري الشغب أو التخريب أو محاولة القيام بعمل إرهابي داخل الطائرة، وكذلك في حالات الدفاع عن النفس أو عند المصابين بحالات هستيرية أو نوبات الغضب التي تتسبب في فقدان السيطرة على انفعالاتهم.