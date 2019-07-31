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قرر قاضي تجديد الحبس امس استمرار حجز عشرة متهمين بالمشاركة في اعتصامات غير محددي الجنسية «البدون» في منطقة تيماء وساحة الإرادة، بالاضافة الى المتهم بإدارة حساب «عتيج المسيان» في موقع «تويتر»، وأحد المشاركين المتهم بالتحريض على اغتيال مسؤولي الجهاز المركزي، إلى 14 أغسطس حيث سيعرضون عليه مجددا للنظر في أمر إخلاء سبيلهم.

واكدت مصادر قانونية أن المتهمين انكروا ما أسند إليهم من اتهامات بالوقت الذي طالب فيه محاميهم بإخلاء سبيلهم .

ويواجه المعتصمون «البدون» تهما عدة أبرزها الانقضاض على النظام في البلاد وإشاعة أخبار كاذبة والإساءة لدول صديقة وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقات السياسية معها والتجمهر بدون ترخيص وإساءة استعمال الهاتف.

من ناحية أخرى، أمر وكيل نيابة العاصمة باستمرار حجز ثلاثة متهمين بقضية الاعتصام، بالإضافة إلى متهمين اثنين جديدين بالقضية المتهم فيها «عتيج المسيان»، إلى اليوم، حيث سيعرضون عليه مجددا لاستكمال التحقيق معهم.