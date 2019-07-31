مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، مازن سعد الناهض ان جميع المؤشرات المالية لـ«بيتك» في النصف الاول من العام الحالي 2019 كانت ايجابية نتيجة التركيز على العمل المصرفي الاساس، مبينا أن مصادر الأرباح تمثلت بصفة رئيسة في بنود الايرادات من الانشطة الاساسية للبنك حيث زادت ايرادات التمويل في النصف الاول من العام الحالي 2019 لتصل الى 460.5 مليون دينار بنسبة نمو 8.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأشار الناهض خلال لقاءات تلفزيونية للتعليق على النتائج المالية للنصف الاول، الى أن اجمالي مصروفات التشغيل انخفض ليصل الى 151.7 مليون دينار خلال النصف الاول من عام 2019 وبنسبة انخفاض 1.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وعليه فقد زاد صافي إيرادات التشغيل ليصل الى 240.7 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2019، بنسبة نمو 2.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأضاف الناهض أن الإسهامات من الكيانات التابعة الخارجية أسهمت بنسبة تصل الى نحو 43.2% في صافي إيرادات التشغيل.

وعن حجم اجمالي التخارجات في النصف الأول، أوضح الناهض أنها بلغت نحو 42.4 مليون دينار تقريبا والتي نتج عنها أرباح بمبلغ 11.3 مليون دينار، مقابل أرباح بمبلغ 2.8 مليون دينار عن نفس الفترة من العام السابق، منوها بأن التخارجات من الأصول غير الاستراتيجية يأتي ضمن استراتيجية «بيتك» في التركيز على العمل المصرفي الاساس والتخارج من الاستثمارات غير الاستراتيجية التي تستهلك من رأس المال ولا تتماشى مع سياسة الاستدامة في تحقيق الارباح.

ولفت الناهض الى ان الديون المتعثرة للمجموعة انخفضت لتصل الى نسبة 1.90% والتي يتم احتسابها وفقا لأسس الاحتساب لدى بنك الكويت المركزي، مقارنة بـ 1.99% بنهاية العام السابق. كما بلغت نسبة تغطية الديون الاجمالية 400.11% «لبيتك الكويت» و263.63% للمجموعة، وذلك بنهاية النصف الأول من العام 2019.

وعن حجم اجمالي المخصصات، قال الناهض: «بلغ إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة المحمل على بيان الدخل للمجموعة 100 مليون دينار، وهي تشمل مخصصات التمويل والاستثمار والمخصصات الأخرى، فيما بلغ اجمالي رصيد المخصصات للمجموعة 636.9 مليون دينار بنهاية النصف الأول من عام 2019».

وعن صفقة الاستحواذ المحتملة على البنك الأهلي المتحد، أشار الناهض الى انه سيتم الافصاح عن اي تطور بهذا الموضوع في حينه حسب الاجراءات والضوابط.

وبخصوص «بيتك- تركيا»، نوه الناهض بتكوين مخصص احترازي بقيمة 40 مليون دينار لمواجهة أي سيناريوهات سلبية في السوق التركي، مؤكدا أن «بيتك-تركيا» يتمتع بجودة اصول عالية.

وحول شركة عارف، قال الناهض إن «بيتك» وقع اتفاقية أولية لبيع أسهمه في شركة عارف. وحين الانتهاء، سيتم الافصاح عن الاثر المالي حسب الاجراءات المعمول بها.

يذكر أن «بيتك» حقق صافي ارباح للمساهمين عن النصف الأول من العام الحالي 2019، قدرها 107.7 ملايين دينار مقارنة بمبلغ 95.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو 13.1%. وبلغت ربحية السهم 15.64 فلسا مقارنة بـ 13.84 فلسا عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة 13%.

وبلغت نسبة النمو في اجمالي الموجودات 5.5% مقارنة بنهاية العام السابق لتصل الى 18.747 مليار دينار بزيادة قدرها 976.8 مليون دينار بنهاية النصف الأول من العام الحالي.

وارتفعت حسابات المودعين لتصل إلى 12.837 مليار دينار، بزيادة قدرها 1.057 مليار دينار، وبنسبة زيادة 9% عن نهاية العام السابق.

