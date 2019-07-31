مال وأعمال

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية ان اجمالي الشركات التي تم تأسيسها والتراخيص الصادرة في يونيو الماضي بلغ 2977 موزعة على ادارة التراخيص التجارية التي أصدرت 161 ترخيصا وادارة النافذة الواحدة (مركز الكويت للأعمال) 2452 وادارة شركات الأشخاص 364.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي ان ادارة التراخيص التجارية اعتمدت 211 ترخيصا فرديا تجاريا و68 ترخيصا فرديا حرفيا، مشيرة الى أن ادارة النافذة الواحدة (مركز الكويت للأعمال) اعتمدت 1840 طلب تأسيس شركة أشخاص (مزاولة + حرة) و1215 ترخيص مزاولة بعد التأسيس و29 ترخيصا حرا متناهي الصغر و462 فرع شركة أشخاص.

وأوضحت ان ادارة شركات الأشخاص اعتمدت 227 طلب تأسيس شركة أشخاص (متنقلة) و114 ترخيص مركبة متنقلة و185 فرعا لشركة أشخاص ليبلغ مجموع التراخيص المعتمدة 4401.

وذكرت انها أصدرت 1253 ترخيص استيراد منها 229 ترخيص استيراد جديدا وتجديد 961 ترخيصا، لافتة الى أن «الوكالات التجارية» فيها أوقف 62 وكالة فيما تلقى 151 طلب تسجيل وكالة تجارية و107 طلبات تجديد وكالة تجارية و4 طلبات تعديل و16 طلب الغاء وكالة.

وأشارت التجارة الى أنها تلقت 70 شكوى على شركات التأمين فيما تم التفتيش على شركة تأمين منها.

ولفتت الى عقد 1376 جمعية عمومية وتصفية شركة واحدة وتخفيض رأسمال 5 شركات وزيادة رأسمال 6 غيرها وتحويل كيان قانوني لاثنتين مبينة ان عدد الشركات المساهمة التي قدمت بياناتها المالية المنتهية في 31/12/2018 بلغ 94 شركة.

