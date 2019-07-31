مال وأعمال

استقبل البنك التجاري الكويتي طلبة التدريب الميداني بمختلف المراحل التعليمية من المعاهد والجامعات الكويتية والخارجية، استكمالاً لسلسلة البرامج التدريبية التي يحرص البنك على تنظيمها على مدار السنة، ويأتي ذلك انسجاماً مع رسالة البنك ومسؤوليته الاجتماعية وايماناً منه بأهمية المساهمة في خدمة المجتمع بشكل عام ودعم قطاع التعليم وتطوير الموارد البشرية بشكل خاص لأن شباب اليوم هم حجر الزاوية في مستقبل البلاد الواعد.

وبهذه المناسبة، صرح مدير عام قطاع الموارد البشرية في البنك التجاري، صادق عبدالله قائلاً «يستضيف برنامج التدريب الميداني سنوياً عدداً كبيراً من الطلاب والطالبات من مختلف الجامعات والمعاهد العليا، للتعرف على طبيعة عمل الادارات والفروع، وآليات وأساليب العمل المصرفي»، مبيناً أن هذا البرنامج يتضمن دورات تدريبية ميدانية يتم تنظيمها على مدار العام، وتستمر كل دورة لمدة لا تقل عن شهرين، حيث يخضع الطلبة للتدريب الميداني ضمن الفروع والادارات المختلفة مثل قطاع الموارد البشرية، قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، قطاع الخزينة والاستثمار وقطاع العمليات لاكتساب الخبرة المصرفية اللازمة والتجربة الميدانية التي تساعدهم في دراستهم.

وأضاف صادق أن عدد المتدربين منذ بداية عام 2019 وحتى الآن قد بلغ أكثر من 95 طالباً وطالبة من مختلف الجامعات الكويتية والخارجية، مؤكداً حرص البنك لاطلاع الطلاب والطالبات على طبيعة الأنشطة والأعمال المصرفية والمتطلبات التي يحتاجون اليها في مجال تخصصهم، وكذلك تعريفهم بأهمية العمل في المجال المصرفي، لاسيما أنهم على أبواب التخرج تمهيداً لتهيئتهم للالتحاق بسوق العمل.

