مال وأعمال

أكد بنك بوبيان من جديد تربعه على قمة هرم التكنولوجيا المصرفية في الكويت من خلال تفوقه وحصوله على جائزتين من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية الاولى كاكثر البنوك الكويتية ابداعا وابتكارا في مجال الخدمات المصرفية الالكترونية Most innovation digital bank الى جانب جائزة الافضل في تطبيق الهواتف الذكية Best mobile banking app.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للبنك عبدالله التويجري «فخورون بجائزة الاكثر ابداعا وابتكار كوننا ومنذ سنوات البنك الذي قام بادخال العديد من الخدمات والمنتجات لاول مرة للسوق الكويتي «مؤكدا ان هذه الجائزة تؤكد تفوق البنك تكنولوجيا على مستوى البنوك المحلية.

وبالنسبة لجائزة افضل تطبيق للهواتف الذكية قال التويجري «كان بوبيان من اوائل البنوك التي اطلقت تطبيقها للهواتف الذكية الا اننا ومن خلال الخدمات والمنتجات الكثيرة جدا التي تمت اتاحتها على التطبيق اثبتنا اننا الاقرب لعملاءنا والاكثر فهما لاحتياجاتهم اليومية».

واشار التويجري الى «بما أن الابداع والابتكار يُمثلان ركيزةً أساسية في نموذج عمل بنك بوبيان حافظنا بثبات في السنوات الاخيرة على تطوير الابتكار وخدمات العملاء وللمحافظة على الأفضلية في السوق واصل بنك بوبيان طرح خدمات ومنتجات مصرفية جديدة ومبتكرة بالاضافة الى تطوير ما هو متوفر».

واضاف «حافظ بنك بوبيان على أعلى المعايير في طرح منتجات متاحة بسهولة وبطرق مبتكرة للعملاء لتتناسب مع احتياجاتهم اما من خلال التكنولوجيا أو السبل التقليدية حيث تمكنا من خلال عنايتنا ومثابرتنا وتفانينا في العمل من تحقيق أعلى مستوى من رضا العملاء».

وكانت مؤسسة غلوبل فاينانس قد اشارت في تقريرها حول معايير الاختيار التي قامت بوضعها لجنة من المحكمين العالميين وهي مدى قوة الاستراتيجية التي يضعها البنك لجذب وخدمة العملاء الراغبين في الحصول على خدمات مصرفية الكترونية.

