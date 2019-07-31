مال وأعمال

أعلن رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار الدكتور يوسف العلي، تحقيق الشركة لأرباح صافية قياسية خلال فترة النصف الأول من العام الحالي 2019 بقيمة 11 مليون دينار بنمو نسبته 70% وبربحية 20 فلساً للسهم الواحد، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2018.

وأضاف العلي في بيان صحافي، أن الايرادات التشغيلية للشركة حققت قفزة نوعية خلال الفترة المذكورة بمبلغ وقدره 21 مليون دينار كويتي وبنسبة نمو37%، بدعم من أرباح استثمارات الشركة ونشاط سوق الكويت للأوراق المالية.

وعلق العلي على النتائج المتميزة نصف السنوية للشركة بقوله: «ان استمرار نمو أرباح الكويتية للاستثمار للربع الثاني على التوالي ومقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي، يؤكد متانة وضعنا المالي وقدرتنا على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح عبر أنشطتنا الاستثمارية الأساسية داخل وخارج دولة الكويت، الى جانب جودة أصولنا وسلامة سياساتنا وتوجهاتنا الاستراتيجية العامة».

كما ذكر العلي أن هذه القفزة انعكست على حقوق المساهمين التي شهدت زيادة بنحو 3.5 ملايين دينار مقارنة ببيانات ديسمبر 2018 بعد توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10%.

وأفاد أن الكويتية للاستثمار ما زالت مستمرة في اعادة هيكلة بعض الاستثمارات الخاصة بها والشركات التابعة، مؤكدًا دعم مجلس الادارة لجهود فريق الادارة التنفيذية والعاملين بالشركة، بعد الثقة التي نالتها الشركة الكويتية للاستثمار من جانب المستثمرين على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي خلال الفترة الماضية على وقع النجاح الذي تحقق جراء تطبيق استراتيجية الشركة طويلة الأمد والتي تشهد تغييرات تواكب الأوضاع الراهنة بالأسواق كافة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي، ان النتائج الايجابية المحققة على مدى الأشهر الست الأولى من 2019، تأتي تتويجا لتوجيهات مجلس ادارة الشركة وثمرة جهود الادارة التنفيذية وجميع العاملين بها، رغم ما تمر به أسواق المنطقة من توترات خلال الأشهر الماضية.

وأضاف أن الكويتية للاستثمار عمدت الى اتباع سياسات استثمارية ناجعة واستطاعت أن تنأى بنفسها عن تداعيات عدة أزمات أولاً ثم ما خطته لنفسها عن طريق استراتيجيتها الخمسية الموضوعة منذ العام 2013 والتي ستواكبها تعديلات خلال الفترة القادمة، وهو ما يؤكد بلا شك جودة أصولنا وسلامة سياساتنا وتوجهاتنا الاستراتيجية.

وعلى صعيد أداء صناديق ومحافظ الشركة ذكر السبيعي أن صندوق الرائد للاستثمار حقق أداءً ايجابياً خلال النصف الأول من عام 2019 بلغت نسبته 13.8% كما وزع الصندوق عن عام 2018 على حملة الوحدات 50 فلساً للوحدة أي ما يعادل 5% من القيمة الاسمية للوحدة. أيضاً حقق «صندوق الكويت الاستثماري» الذي يستثمر في أسهم الشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت والمتوافقة مع الشريعة الاسلامية أداءً ايجابياً خلال النصف الأول من عام 2019 بلغت نسبته 9.79%.

وعن أداء محفظة استثمارات الشركة الكويتية للاستثمار في الأسهم العالمية مقارنة بمؤشرات الأسواق العالمية أفاد السبيعي أن نتائجها كانت ايجابية جدًا بعوائد نحو 15% عن النصف الأول من العام بالتجانس مع مؤشرات الأسواق العالمية عن نفس الفترة.

