مال وأعمال

أكدت مصادر حكومية اقتصادية لـ «النهار» أن لجنة المناقصات تتبع أعلى معايير التدقيق، وتلتزم أعلى المواصفات والمعايير في الترسيات المطروحة عليها، لافتاً الى أن الفترة المقبلة ستشهد آليات اضافية تعزيزية لترسية المناقصات الكبرى على التحالفات والشركات، موضحة أن الوضع الحالي صارم لكنه سيكون أكثر شدة في الفترة المقبلة.

وقالت المصادر ذاتها إن تعليمات صدرت مؤخراً بضرورة توخي أعلى معايير الدقة في ترسية المناقصات العامة، وتنقية عملية الترسية من أية تدخلات تذكر كانت تحدث في حقب سابقة. وتحدثت المصادر ذاتها عن معايير إضافية وعمليات تدقيق واسعة ستتم قبل الترسيات،مشيرة الى أن المناقصات الكبرى تحديداً لن تمر قبل استيفاء عدة شروط إضافية. وقال المسؤول إن هناك حاليا بالفعل آلية تنفيذية متطورة لترسية مناقصات مشروعات تعتمد نظاما اكثر شمولية وتنوعا بما لا يخل بالقوانين المنظمة لعمل اللجنة، موضحة ان الهدف يتمثل في توزيع المشروعات بشكل أشمل على شركات القطاع الخاص التي تستحق المشاركة في مثل تلك النوعية من المشروعات.

واضاف المسؤول أن الحكومة مهتمة بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لذا يمون طرح مثل تلك المشروعات ذا طابع خاص.

وأكد المسؤول على وجود عدالة متكاملة في ترسية المناقصات، موضحا ان لجنة المناقصات تلتزم أعلى المواصفات والمعايير في ترسية المناقصات.

يذكر ان آخر إحصائية رسمية للترسيات عن عام 2018 اظهرت أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وقعت عقود مشاريع جديدة خلال 2018 ستنفذ وفقا لنظام الهندسة والتوريد والإنشاء بقيمة 185.8 مليون دينار مقارنة بمشاريع ضخمة وقعها القطاع خلال 2017 بلغت قيمتها 1.4 مليار دينار مع شركات محلية وخليجية وعالمية.

وجاءت تلك الفجوة الهائلة في انخفاض اعداد المشاريع والترسيات التي تعرض لها القطاع النفطي خلال 2018 مع توقيع القطاع لأضخم المشاريع خلال الأعوام الثلاثة الماضية وانشغال الشركات النفطية في تنفيذها ويأتي في مقدمتها مشروعا مصفاة الزور والوقود البيئي.

