مال وأعمال

أنهت البورصة تعاملاتها أمس على انخفاض المؤشر العام 30?05 نقطة ليبلغ مستوى 6113?05 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?49 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 246?9 مليون سهم تمت من خلال 8920 صفقة نقدية بقيمة 38?5 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 25?7 نقطة ليصل إلى مستوى 4890?31 نقطة بنسبة 0?52 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 163?9 مليون سهم تمت عبر 4094 صفقة نقدية بقيمة 9?9 ملايين دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 32?3 نقطة ليصل إلى مستوى 6734?5 نقطة بنسبة 0?48 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 83 مليون سهم تمت عبر 4826 صفقة بقيمة 28?5 مليون دينار (نحو 96?6 مليون دولار).وكانت شركات (منازل) و(وطنية د ق) و(ايفا فنادق) و(الخليجي) و(تجارة) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أرزان) و(صناعات) و(جي اف اتش) و(السلام) و(بنك وربة) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (سنرجي) و(مراكز) و(يوباك) و(تنظيف) و(أرجان) الأكثر انخفاضا.

