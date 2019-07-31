مال وأعمال

بانتهاء شهر يوليو 2019 الحالي ينتهي الشهر الرابع من السنة المالية 2019/2020، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يونيو 65 دولاراً للبرميل، ما يزيد بنحو 10 دولارات للبرميل عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 55 دولاراً.

وكانت السنة المالية الفائتة 2018/2019 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 68.5 دولاراً، كما يعتبر السعر الحالي اقل بـ15 دولار عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 80 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

وكانت وزارة المالية قد كشفت عن أن إجمالي ايرادات السنة المالية 2018/2019 ، حيث بلغت 20.56 مليار دينار بارتفاع قدره 28.5 %، مقارنة بالسنة المالية السابقة ، فيما بلغت المصروفات الفعلية 21.85 مليار دينار بارتفاع قدره 13.5 %.

وأوضحت البيانات تراجع العجز الفعلي للميزانية بنسبة 31 % بالغاً 3.5 مليارات دينار ، فيما أشارت إلى أن الايرادات غير النفطية ارتفعت بواقع 24 في المئة مع ارتفاع المصروفات الرأسمالية 14 في المئة.

وانخفض سعر برميل النفط الكويتي 42 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 64?09 دولار مقابل 64?51 دولاراً للبرميل في تداولات الجمعة الماضي. وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أول من أمس الاثنين وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية وبالرغم من المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت ليصل عند التسوية الى مستوى 63?71 دولاراً كما ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ليصل الى 56?87 دولاراً.

