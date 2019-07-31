مال وأعمال

ارتفعت إيرادات الكويت من السياحة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 62.3 في المئة على أساس سنوي، وفق البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي . وسجلت إيرادات السياحة بالكويت في الثلاثة الأشهر الأولى من 2019 نحو 55.2 مليون دينار ما يعادل 181.52 مليون دولار مقارنة بحوالي 34 مليون دينار 111.81 مليون دولار.

وعلى أساس ربعي، زادت إيرادات السياحة داخل الكويت بنسبة 15.9 في المئة، علماً بأنها كانت تبلغ في الربع الرابع من العام السابق 47.6 مليون دينار. وبلغت قيمة إنفاق الكويتيين على السياحة في الخارج خلال الربع الأول من 2019 نحو 1.08 مليار دينار، بنمو 2.76 في المئة عن قيمته في الربع المقارن من العام السابق عند 1.05 مليار دينار، مع نمو ربعي 5.47 في المئة.

وكشفت البيانات انخفاض عجز الميزان الخدمي بنسبة 15.71 في المئة لـ1.647 مليار دينار، مقارنة بــ1.954 مليار دينار في الربع الأول من 2018. يُذكر أن حساب الخدمات هو صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين، وتشمل خدمات النقل، والسفر، والاتصالات، والإنشاءات، وخدمات أخرى، إضافة إلى الخدمات والسلع الحكومية.

