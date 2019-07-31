مال وأعمال

أصدر البنك الاهلي المتحد تقريره السنوي للمسؤولية المجتمعية 2018 بعنوان «الشباب والبيئة»، والذي يتضمن عرضاً مفصلاً عن أداء البنك في مختلف المجالات ذات العلاقة، من دعم فرص العمل والتعليم والصحّة وكذلك البرامج الاجتماعية والثقافية والأعمال الخيرية، وذلك في اطار التزام البنك بنهج مسيرة التنمية المستدامة في الكويت.

أشار التقرير الى نجاح البنك في عقد شراكات ناجحة ومثمرة مع العديد من مؤسسات العمل المجتمعي، ومنها جمعية الهلال الأحمر وجمعية المنابر القرآنية، ومؤسسة لوياك ومصنع أمنية لاعادة التدوير وهو ما أضفى طابع الاستمرارية والاستدامة على المبادرات والأنشطة المجتمعية التي يتبناها البنك ويقوم بها ما جعلها مثالا يحتذى للجهود والبرامج المجتمعية.

وأبرز التقرير بالأرقام نجاح جهود البنك المجتمعية حيث أسفر مشروع اعادة تدوير البلاستيك مع مصنع أمنية من خلال وضع صناديق في المقر الرئيس وجميع الأفرع واقامة نقاط تجميع في عدد من مناطق الكويت مثل: المباركية والرميثية وبيان بالقرب من أفرع البنك عن جمع طنين من البلاستيك أي ما يعادل توفير مساحة 20 متراً مكعباً من المرادم، هذا بالاضافة الى الانعكاس الايجابي لهذه الشراكة على تقليل كمية النفايات وتعزيز ثقافة اعادة تدويرها، فضلا عن خلق فرص وجود لمشاريع الشباب الكويتي الطموح. كذلك نجحت جهود التوعية البيئية بين موظفي البنك في توفير الطاقة الكهربائية المستهلكة عبر استخدام المصابيح الموفرة للطاقة بنسبة 50% وزيادة معدل توفير الورق بنسبة 8% في عام 2018 مقارنة بالعام 2017.

وقد اشتمل التقرير على أبرز الأنشطة والمبادرات في مجال المسؤولية المجتمعية والتي يضطلع بها البنك كمؤسسة مالية رائدة في العمل المصرفي الاسلامي، واحدى المؤسسات الوطنية والرئيسة الداعمة للمجتمع على جميع الأصعدة.

ويسلط التقرير الضوء على مبادرات البنك في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث تناول التقرير أيضاً مجموعة واسعة من المبادرات المتعلقة بدعم وتنمية المجتمع، التي استهدفت تعزيز مساهمات البنك الايجابية في دعم الشباب وبرامجهم. كما كان اختيار البنك منصباً على الفعاليات البيئية التي تدعم حماية البيئة والمحافظة عليها ومن بينها تنظيم فعالية «الجري المرح» التي تم استخدام عائدها المادي للأعمال الخيرية وانارة مناطق نائية خارج الكويت باستخدام اضاءة تعمل بالطاقة الشمسية. كما احتفل البنك بيوم الأرض تعبيراً عن الاهتمام بهذا الكوكب الذي نعيش فيه، فيما كان للاهتمام بالحدائق والأماكن العامة نصيب من جهود المسؤولية المجتمعية.

كما جاء الشباب على رأس اهتمامات برنامج المسؤولية المجتمعية للبنك من خلال عدد من الشراكات والرعايات التي تم اختيارها بعناية من بينها مبادرة «أكاديمية قلم» لتنمية بذور الابداع لدى المشاركين والتي تعد الأولى من نوعها لصقل وتشجيع وتخريج الكُتّاب والمؤلفين الشباب. وكان ذوو الهمم محط اهتمام البنك الأهلي المتحد لتشجيع الموهوبين منهم ودمجهم في المجتمع، فكانت شراكة البنك في حملة «شركاء لتوظيفهم» ترجمة عملية لهذا التوجه.

وتعليقا على اصدار هذا التقرير، أفادت سحر دشتي مدير عام حماية العملاء ورئيس فريق المسؤولية المجتمعية في البنك: بخطوات ثابتة يواصل البنك الأهلي المتحد تأكيد ريادته في مجال المسؤولية المجتمعية التي تعد مسؤولية كل فرد في المجتمع، تماشياً مع رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد كويت جديدة 2035 والتي تحمل في طياتها عدداً من المحاور التي من شأنها خدمة الوطن والمساهمة في دفع عجلة التنمية.

وأضافت دشتي: يعتبر 2018 عاما محوريا في رؤية المسؤولية المجتمعية للبنك حيث نال محورا البيئة والشباب اهتماما كبيراً، من خلال عدد من الفعاليات من بينها شراكات استراتيجية ورعاية فعاليات وبرامج تدريبية وزيارات ميدانية وحملات ناجحة استهدفت كل شرائح المجتمع.

